„Нашей Украине” не удастся выбить себе министерские портфели

Антикризисная коалиция не ведет речь о пересмотре квот или портфелей в правительстве в случае создания широкой коалиции при участии „Нашей Украины”. Об этом в интервью телеканалу НТН сказала народный депутат Украины Елена ЛУКАШ (фракция „Партии регионов”).

В частности, Е.ЛУКАШ отрицала, что затягиванием переговорного процесса „Нашей Украине” удастся выбить себе министерские портфели.

Народный депутат сообщила, что официальные консультации с „Нашей Украиной” ведутся уже третий месяц. Однако о пересмотре каких-либо квот или портфелей речь не идет.

По словам Е.ЛУКАШ, речь идет только о совместной коалиционной работе.

Как сообщал УНИАН, фракция «Наша Украина» настаивает на том, чтобы ее представитель занял должность председателя Антимонопольного комитета. Об этом сказал заместитель председателя комитета ВР по вопросам экономической политики, член фракции «Наша Украина» Эдуард ЗЕЙНАЛОВ.

Ранее народный депутат, член фракции «Наша Украина» Владимир СТРЕТОВИЧ заявлял, что «Наша Украина» выходит с предложением создания должности вице-премьер-министра по вопросам правовой политики, одновременно - министра юстиции. По словам В.СТРЕТОВИЧА, в случае создания такой должности „Наша Украина” будет претендовать на нее.

Кроме того, В.СТРЕТОВИЧ отмечал, что в случае создания широкой коалиции „Наша Украина” будет претендовать на должности председателей Фонда государственного имущества, первых заместителей министров в тех министерствах, которые возглавят представители коалиции от других партий. По словам народного депутата, «Наша Украина» выходит также с предложением создания должности вице-премьера по вопросам обороны и национальной безопасности, которая также должна отойти к квоте „Нашей Украины”.