Политики ошибаются, думая, что взаимные оскорбления поднимают их рейтинги - политолог

Об этом заявил политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, комментируя последние события в парламенте.

По его словам, страна вступила в новый жёсткий этап политической борьбы, начавшийся под воздействием внешнеполитических факторов и внутривидовой конкуренции.

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"Ошибка в том, что политики включились в процесс в традиционной манере, делая громогласные унизительные заявления, уничтожая друг друга, в результате чего происходит тотальная потеря доверия к политическому классу", - считает эксперт.

"Складывается ощущение, что центры влияния в украинском парламенте слишком серьёзно увлеклись вопросом, как не проиграть политическую осень", - убеждён Небоженко.

Он отметил, что "избиратель будет искать новые, достойные внимания, политические проекты, а шансы сохранятся лишь у тех сил, которые сумеют вместо экспрессивных оскорблений продемонстрировать реальные дела в интересах страны".

"Верю, что такие политики в Украине найдутся. Мне, например, в этом смысле видится перспективной позиция Яценюка. Не имея должности в украинской власти, он получил приглашения авторитетных представителей США и Европы. Встреча с Байденом и Меркель - очень ценные контакты для страны, судьба которой зависит от укрепления международного антипутинского фронта и пролонгации санкций против России", - подчеркнул эксперт.

"Если в парламенте, особенно среди молодого поколения, есть люди, видящие себя в политике дольше одного срока, они должны четко понимать, что их будущее не только в эпатаже, но и реальной защитой своей воюющей страны", - резюмировал Виктор Небоженко.