Украинцы не доверяют политическим партиям из-за их непрозрачного финансирования – НАПК

«Из-за теневого финансирования политических партий украинцы массово не доверяют партиям, не вступают в ряды политических партий, а также не готовы поддерживать политические партии своими взносами или благотворительной помощью», - сказал он.

По словам Радецкого, социологические опросы показывают, что и нынешние политические проекты теряют доверие украинцев, партии в основном не оправдывают ожиданий украинских граждан. «Осуществление независимого государственного контроля за партийными финансами и введение государственного финансирования уставной деятельности партий является фактически новеллой для Украины в отличие от многолетней практики европейских стран», - отметил Радецкий.

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По его убеждению, украинское законодательство в сфере финансирования партий можно считать одним из самых качественных по сравнению с актами других европейских стран, что отмечают Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Венецианская комиссия.

При этом Радецкий отметил, что в Украине, как и в большинстве стран мира, ежегодное государственное финансирование предоставляется не всем зарегистрированным политическим партиям, а тем, которые соответствуют определенным требованиям.

Он напомнил, что в 2016 году право на такое финансирование получили шесть политических партий. «Вместе с введением этой новеллы действующим законодательством повышены требования к источникам поступления средств на поддержку политических партий, установлены ограничения в осуществлении взносов в поддержку партий, предусмотрена обязанность представления отчетов политическими партиями об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера», - сказал Радецкий.

Как известно, 8 октября 2015 года парламент принял закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции». Документ вводит меры, которые должны способствовать уменьшению рисков политической коррупции в сфере финансирования политических партий и предвыборной агитации.