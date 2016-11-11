Трамп и Олланд договорились уточнить позиции по Украине - Reuters
Президент Франции Франсуа Олланд и избранный президент США Дональд Трамп провели в пятницу 11 ноября телефонный разговор, в котором они договорились уточнить позиции по таким ключевым вопросам, как Ближний Восток и Украина.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в кругах Олланда.
Источник сообщил, что телефонный разговор длился от семи до восьми минут и проходил в «хороших условиях».
Читайте такжеРоссия не ждет отмены западных санкций после победы Трампа - Медведев
"Они договорились о совместной работе по целому ряду ключевых вопросов, с тем, чтобы уточнить позиции по "войне с терроризмом", Украине, Сирии, ядерной сделке Ирана и по парижскому соглашению по климату", - сказал источник.
Как сообщал УНИАН, выборы президента США состоялись 8 ноября.
Днем 9 ноября были озвучены результаты, согласно которым за Трампа отдали 289 голосов выборщиков при необходимых 270. Его соперница Хиллари Клинтон получила 218 голосов.