Трамп и Олланд договорились уточнить позиции по Украине - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в кругах Олланда.

Источник сообщил, что телефонный разговор длился от семи до восьми минут и проходил в «хороших условиях».

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"Они договорились о совместной работе по целому ряду ключевых вопросов, с тем, чтобы уточнить позиции по "войне с терроризмом", Украине, Сирии, ядерной сделке Ирана и по парижскому соглашению по климату", - сказал источник.

Как сообщал УНИАН, выборы президента США состоялись 8 ноября.

Днем 9 ноября были озвучены результаты, согласно которым за Трампа отдали 289 голосов выборщиков при необходимых 270. Его соперница Хиллари Клинтон получила 218 голосов.