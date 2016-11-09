Начальник Одесской таможни обеспокоена влиянием РФ на регион
Глава таможни считает, что в регионе нет руководства, которое бы взяло на себя ответственность "в критические моменты".
Руководительница Одесской таможни обеспокоена Юлия Марушевская заявила, что она обеспокоена влиянием РФ на Одесскую область. Об этом она заявила в эфире «112 канала».
По словам Марушевской, сейчас в регионе нет руководства, которое бы могло взять ответственность на себя «в критические моменты».
Читайте такжеНа Банковой уже думают, кем заменить Саакашвили - СМИ
"То, что меня беспокоит, это то, что Саакашвили был весомым сдерживающим фактором для внутренних сепаратистских движений. Меня беспокоит ситуация с влиянием России на эту область и отсутствие сильного руководства, которое могло бы взять на себя ответственность в критические моменты", - заявила Марушевская.
Напомним, сегодня Кабинет министров на своем заседании поддержал отставку губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.
Как уточнил один из министров, туда были включены вопросы одобрения отставки одесского губернатора. В повестке дня последним пунктом указывалось лишь общая информация "Кадровые вопросы".
Ранее, Председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что решил подать в отставку с занимаемой должности.
«Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки, и я не устану, пусть они не надеются, и пусть они только не рассчитывают избавиться от меня», - заявил Саакашвили.