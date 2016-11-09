Начальник Одесской таможни обеспокоена влиянием РФ на регион

Руководительница Одесской таможни обеспокоена Юлия Марушевская заявила, что она обеспокоена влиянием РФ на Одесскую область. Об этом она заявила в эфире «112 канала».

По словам Марушевской, сейчас в регионе нет руководства, которое бы могло взять ответственность на себя «в критические моменты».

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"То, что меня беспокоит, это то, что Саакашвили был весомым сдерживающим фактором для внутренних сепаратистских движений. Меня беспокоит ситуация с влиянием России на эту область и отсутствие сильного руководства, которое могло бы взять на себя ответственность в критические моменты", - заявила Марушевская.

Напомним, сегодня Кабинет министров на своем заседании поддержал отставку губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.

Как уточнил один из министров, туда были включены вопросы одобрения отставки одесского губернатора. В повестке дня последним пунктом указывалось лишь общая информация "Кадровые вопросы".

Ранее, Председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что решил подать в отставку с занимаемой должности.

«Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки, и я не устану, пусть они не надеются, и пусть они только не рассчитывают избавиться от меня», - заявил Саакашвили.