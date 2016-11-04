Боевики вечером обстреляли Станицу Луганскую - СЦКК

Об этом сообщил в эфире телеканала 112 Украина представитель Украины в СЦКК Борис Кременецкий.

"Сегодня с 20:20 до 21:20 также происходил обстрел со стороны горы князя Игоря по Станице Луганской с использованием автоматических гранатометов (10 взрывов) и стрелкового вооружения", - сообщил он.

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Кременецкий добавил, что российская сторона в Совместном центре не способна в полной мере влиять на боевиков.

"Мы постоянно работаем с российской стороной СЦКК с целью прекратить эти обстрелы. К сожалению, они имеют небольшое влияние в этом, что ведет к срыву выполнения договоренностей. в соответствии с рамочным решением, разведение сил и средств произойдет только после 7 дней "тишины" на данном участке. Поэтому будем ожидать. Уже сегодняшний обстрел показывает, что ближайшие 7 дней разведение сил и средств может не состояться", - сказал он.

"Как только наши наблюдатели фиксируют обстрел, если нет вблизи наблюдателей ОБСЕ, мы их сразу информируем. Мы находимся в постоянном взаимодействии с СММ ОБСЕ... Интенсивность обстрелов не уменьшается. Только за сутки, что сейчас, на 22:00 зафиксировано 31 обстрел, больше сотни снарядов и мин было выпущено по позициям ВСУ из запрещенного минскими договоренностями вооружения. К сожалению, ОРДО и ОРЛО взяли курс на эскалацию обстановки", - констатировал представитель Украины в СЦКК.