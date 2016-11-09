Обама невовремя позвонил Трампу после выборов - NВC

Об этом сообщила в эфире NBC менеджер предвыборной кампании Трампа Келлиан Конуэй, передает Regnum.

По ее словам, когда Обама звонил, чтобы поздравить с победой на выборах президента США, Трамп был на сцене, выступая с поздравительной речью перед своими соратниками.

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«Он позвонил господину Трампу, когда тот был на сцене», - сказала Конуэй. Ранее Обама поддержал избирательную кампанию своей соратницы по партии- Хиллари Клинтон.

По состоянию на 11:00 по Киеву кандидат-республиканец Дональд Трамп, по данным CNN, получил голоса 289 выборщиков от 29 штатов, у его оппонента Хиллари Клинтон - 215 голосов. Для победы необходимо было набрать не менее 270 голосов.

Associated Press и Washington Post отдают Трампу голоса 276 выборщиков, Клинтон - 218 выборщиков. На результаты выборов подсчет еще в двух штатах не окажет влияния.