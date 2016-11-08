С сегодняшнего дня начинают действовать квоты на песни на украинском языке по радио

Закон о доле музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций вступил в силу через 4 месяца после его утверждения.

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Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно доли музыкальных произведений государственным языком в программах телерадиоорганизаций)" 16 июня.

Законом предусмотрено, что телерадиоорганизации в радиовещании должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 35% от общего объема песен, распространенных в течение суток, в частности, не менее 35% от общего объема песен, распространенных в промежутке времени с 7.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00 часов.

Однако в телерадиоорганизации, которые по радио распространяют музыкальные произведения, среди которых песни на официальных языках Европейского Союза по условиям лицензии составляют не менее 60% общего объема в течение суток, в частности, не менее 60% от общего объема песен в каждом промежутке времени с 7.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00 часов, должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее чем 25% общего их объема.