Девушка Лещенко назвала нардепов "дебилами" за закон об украинских квотах на музыку

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает ТСН.

Топольськая заявила, что, скорее всего, с 1 ноября ей придется отказаться от своего радио-шоу на KISS FM, потому что вступает в силу закон, обязывающий диджеев ежечасно ставить в эфире не менее 30% треков с украинским вокалом. По ее словам, столько качественной украинской музыки в формате KISS FM нет.

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"Вот это провал... Интересно, как наши диск-жокеи будут выкручиваться. Я, например, не понимаю, как смогу эту идею воплотить в реальность. У нас столько качественной украинской музыки, в формате KISS FM, не делают. Вот и закончилась эпоха качественной современной электронной музыки FM. Особенно для KISS FM и DJ FM", - написала Топольськая.

Диджей отметила, что она очень разочарована и сердита и хочет "дать по жопе" депутатам, которые голосовали за закон о квотах.

"А если честно, то дать бы этим ответственным за такие законы дебилам в Раде по жопе. Не могу поверить, что после 10 лет ведения программы меня заставляют отказаться от нее добровольно. Да, все верно: "заставляют" и "добровольно". И я же не одна.. Я очень разочарована и сердита. Очень", - заявила Топольськая.

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Отмечается что любимый мужчина диджейки Сергей Лещенко был одним из 268 депутатов, которые голосовали за закон о квотах на радио.