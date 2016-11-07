В непризнанном Приднестровье отреагировали на заявления о "зеленом коридоре" для вывода российских войск

Об этом заявил "президент" непризнанной республики Евгений Шевчук, комментируя сообщения в СМИ о том, что Молдова и Украина намерены подготовить до конца года совместный план вывода российских военных и вооружений из Приднестровья, передает ТАСС.

Читайте такжеВ Минобороны прокомментировали вероятность создания "зеленого коридора" для вывода базы РФ из Приднестровья

"Мы считаем, что пока нет окончательного политического решения по урегулированию конфликта, нет смысла и в выводе российской группы войск, потому что это обострит ситуацию и может привести к возобновлению кровопролития", - сказал "лидер" непризнанного Приднестровья.

Кроме того, он не согласился с призывами ряда молдавских политиков, которые предлагают заменить российских военных на гражданских наблюдателей, разморозить конфликт и привлечь силы НАТО для его урегулирования.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября ряд молдавских СМИ сообщили о том, что Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российского контингента и вооружения из населенного пункта Кобань, расположенного на территории непризнанного Приднестровья.

Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что Украина поддерживает стремление молдавского народа относительно вывода с территории страны российской военной базы.