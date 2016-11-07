Все документы на увольнение Саакашвили уже поданы
14:55, 07 ноября 2016Политика
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Глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили подал все документы на увольнение с должности.
Саакашвили не медлит с увольнением / Фото УНИАН
Об этом Украинской правде сообщила его пресс-секретарь Дарья Чиж.
"Все документы поданы", - сказала она.
На вопрос о дальнейших планах Саакашвили Чиж сказала: "Думаю, что это надо уже спрашивать у него".
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Как сообщал УНИАН, сообщив о решении уйти в отставку, Сакашвили заявил, что готов "начать новый этап борьбы".
Ранее сегодня об отставке объявил глава полиции Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.
"Сначала у него отобрали большинство функций, а потом начали травлю со всех сторон", - заявил Саакашвили.
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