Саакашвили заявил, что к отставке Лорткипанидзе привела "травля"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили написал в Facebook.

«Это был первый начальник полиции в течение очень долго периода в истории Одессы, который не брал взяток. Сначала у него отобрали большинство функций, а потом начали травлю со всех сторон», - написал глава ОГА.

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Он отмечает, что, если бы не вышеназванные обстоятельства, Лорткипанидзе мог сделать гораздо больше для региона.

«Спасибо за то, что сохранили мир, вернули Одессу к нормальной и спокойной жизни и за то, что в полностью гнилой системе он остался чистым и сохранил честь! Ну что же, теперь коррупционеры и мерзавцы всех мастей могут праздновать победу. Я их уверяю, очень ненадолго!», - написал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, сегодня Лорткипанидзе заявил о своем увольнении с должности начальника главка Нацполиции Одесской области.

Новым начальником ГУ МВД области Лорткипанидзе был назначен 16 июня 2015 года.

В Грузии Лорткипанидзе занимал должности заместителя министра внутренних дел, был руководителем Департамента по исполнению наказаний.