Яценюк хочет собрать лидеров фракций на час раньше

12:35, 10 ноября 2008
Политика
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Повестка дня будет к началу заседания?

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК предложил руководителям депутатских фракций и председателям парламентских комитетов завтра в 9.00 собраться на совещание для формирования повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета парламента.

До этого лидер фракции коммунистов Петр СИМОНЕНКО в который раз подчеркнул необходимость срочных мер для поддержания отечественного производства. Он напомнил, что сегодня Кабинет министров должен внести свои предложения во второй антикризисный пакет. В связи с этим П.СИМОНЕНКО предложил закрыть сегодняшнее заседание Согласительного совета и собраться завтра в 9 час. утра для рассмотрения предложений Кабмина, если они будут.

В свою очередь А.ЯЦЕНЮК поддержал такое предложение. Он призвал руководителей парламентских комитетов также внести свои предложения для формирования повестки дня заседаний парламента.

После этого А.ЯЦЕНЮК закрыл заседание Согласительного совета.

 

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