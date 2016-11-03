Сегодня Рада рассмотрит правки к "закону Савченко" (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, Рада планирует включить в повестку дня президентский и альтернативный к нему законопроекты о Высшем совете правосудия.

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Кроме того, рассмотрят несколько законопроектов о правоохранительной деятельности, среди которых - о Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины, а также об оперативно-розыскной деятельности. Планируется также принять постановление об увековечении памяти бойцов Национальной гвардии Украины, погибших возле парламента 31 августа 2015 года.

Будут рассматриваться два законопроекта, которые касаются правил и порядка зачисления срока предварительного заключения.

Сегодня депутаты также в очередной раз попытаются рассмотреть вопрос об избрании депутатов членами комитетов ВР.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 23 сентября внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о Высшем совете правосудия (№5180).

Также в парламенте зарегистрирован законопроект №5380-1 о Высшем совете правосудия, автором которого является народный депутат Евгений Мураев (внефракционный).