Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о Высшем совете правосудия

Как сообщается на официальном портале Верховной Рады, документ внесен 23 сентября под номером 5180.

***2 июня Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» (№3524). Документ предусматривает создание Высшего совета правосудия. Эти изменения вступят в силу 30 сентября.

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По словам заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, эти изменения в Конституцию решают три главных вопроса: 1) деполитизацию и обеспечение независимости судебной власти; 2) создание ответственной судебной власти; 3) перезагрузки судейского корпуса.

Кроме того, он подчеркнул, что в данном законопроекте говорится об отстранении всех политических органов от решения вопросов, касающихся судов.

7 сентября Совет по вопросам судебной реформы при президенте одобрил законопроект «О Высшем совете правосудия».