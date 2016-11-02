Процесс над Сущенко может затянуться до двух лет - Фейгин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил его адвокат Марк Фейгин.

«Процесс может затянуться, в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, до двух лет. Может быть срок предварительного следствия. Ближайшее заседание – продолжение ареста. Роману Сущенко 30 сентября выбрали срок пребывания под стражей на два месяца. Он истекает 30 ноября. Соответственно, где-то в промежутке 24-26 пройдет заседание, которое продлит срок пребывания под арестом еще от трех до четырех месяцев», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной».

Уголовное дело возбудили по статье «шпионаж».

Лефортовский суд в Москве принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды в деле Сущенко проходят в закрытом режиме.

27 октября Мосгорсуд признал арест Сущенко законным.