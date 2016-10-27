Защита просила отправить Сущенко под домашний арест вместо содержания в СИЗО – Фейгин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом адвокат Марк Фейгин сказал журналистам в Мосгорсуде.

"Мы считаем, что мера пресечения в виде домашнего ареста была бы разумной и гуманной, которая могла бы обеспечить ход предварительного следствия", - сказал он.

По словам Фейгина, Сущенко мог бы жить у своих родственников, к которым приезжал.

Адвокат призвал журналистское сообщество вступиться за Сущенко, так как всякий из журналистов может оказаться "шпионом и кем угодно по российскому законодательству".

Фейгин назвал обвинения надуманными и политически мотивированными.

"Сторона защиты ограничена в возможности информирования, поскольку дело содержит государственную тайну, но могу сказать, что в деле Романа Сущенко, поскольку он не признает свою вину, нет достаточно доказательств его вины с точки зрения защиты", - сказал Фейгин.

"Что касается меры пресечения – мы указывали на нарушения процессуального характера при задержании Сущенко, в лишении его права на общение и консульскую поддержку", - добавил он.

Фейгин отметил, что суду было изложено, что Сущенко проживал все время во Франции, что у него есть несовершеннолетний ребенок, и что он – единственный кормилец семьи.

Адвокат подчеркнул, что суд не принимает во внимание доводы защиты и это открывает возможность обращения в европейские инстанции – в частности, в Европейский суд по правам человека.

Также Фейгин сообщил, что Сущенко чувствует себя хорошо и не жалуется на условия содержания, которые такие же, как и у всех заключенных.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента "Укринформа" Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной".

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Уголовное дело возбудили по статье "шпионаж".

Лефортовский суд в Москве принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко проходят в закрытом режиме.

Сегодня Мосгорсуд признал арест Сущенко законным.