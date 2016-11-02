После увольнения главы НТКУ Гройсман поручил "уничтожить угрозы" запуску общественного ТВ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания правительства.

«Сегодня я видел обращение о том, что вроде бы возникает какая-то угроза созданию общественного телевидения... Мы поддерживали и поддерживаем создание общественного телевидения в Украине. Мы были теми, кто голосовал за эти законы, поддерживал и сопровождал их. И сейчас в правительстве тоже абсолютно консолидированная позиция относительно развития общественного телевидения. И если есть какие-то угрозы, мы имеем их сейчас обнаружить... и уничтожить угрозы, если такие возникают», – сказал Гройсман.

Глава правительства поручил Стецю проработать вместе с народными депутатами этот вопрос.

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«Внесите предложение – что нужно, чтобы было принято правительством. Если есть такое решение, мы с удовольствием это сделаем. Но хотел бы подчеркнуть, что никто не должен ставить под сомнение необходимость создания общественного телевидения в Украине. Я выражаю сейчас общую позицию всего правительства Украины», – подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об общественном телевидении и радиовещании Украины».

Законом устанавливается, что общественное телевидение и радиовещание создается в форме публичного акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», 100% акций которого принадлежат государству.

Национальную общественную телерадиокомпанию Украины планируется создать на базе Национальной телекомпании Украины, Национальной радиокомпании Украины, ТРК «Культура», «Укртелефильма» и более 20 областных и региональных телерадиокомпаний.

Председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко прогнозирует запуск общественного телерадиовещания в Украине с 1 января 2017 года.

Напомним, вчера генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он заявил, что надеется своей отставкой «привлечь внимание к проблемам с бюджетом Евровидение-2017 и бюджетом будущего общественного вещателя».