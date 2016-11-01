Гендиректор НТКУ Аласания подал в отставку (документ)

Об этом сообщает Медиапорт.

Он отметил, что, возможно, хотя бы так удастся привлечь внимание к проблемам с бюджетом Евровидения и бюджетом будущего "Суспільного".

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Также Аласания заверил, что этот поступок не является шантажом власти.

Отставку глава НТКУ объяснил следующими причинами (текст публикуем без изменений - Ред.):

Общественный вещатель стране нужен как чистый воздух в отравленной индустрией среде.

Тем не менее, ожидания общества по срокам реформы не являются реальными: изнутри понимаешь, что в наших условиях, так, чтобы не нарушать законов каждом шагом, а меняться вместе с законами — эта реформа займет гораздо больше времени.

Параллельно и так же медленно продолжатся и изменения в «советском» мышлении работников. Большинство из них до сих пор уверены, что компания существует не для создания полезного людям контента, а исключительно для того, чтобы содержать их, работников (доказано профсоюзами).

Ответственность за эту работу тяжела чисто психологически; все прочее преодолимо. Просто упорно и честно делать своё дело, несмотря на «всё пропало» от мотивированных врагов, и «я лучше знаю, как надо» от заинтересованных друзей.

Потом вдруг возникает событие — Евровидение, которое даже не сокращает, а буквально сжимает всё происходящее, включая сроки.

А ведь условия в стране существенно не изменились.

И так же внезапно понимаешь: мало того, что психологическая ответственность удвоилось. Теперь к ней добавилась ответственность уголовная. Весом в десятки миллионов евро.

Легальных и прозрачных процедур расходования этих бюджетных миллионов — в стране не существует.

В нашей стране можно безнаказанно распоряжаться (не слишком аккуратный глагол я использовал?) даже миллиардами. Только если ты принадлежишь к власти, или находишься рядом с ней. Договаривайсям — и всё будет как надо: и дело будет сделано, и ты внакладе не останешься.

Вот если нет... Тогда кара за всё.

Я никогда не избегал ответственности. Готов отчитаться и ответить за каждый шаг в развитии Общественного, за каждую копейку, потраченную на этом беспрецедентном для страны (оттого и медленном) пути.

Но «двоих Боливар не вынесет».

И платить свободой, да ещё не за преступление, а за доброе дело — это за пределами добра и зла. И уж точно за пределами моего понимания ответственности.

Это всё — о бюджете Евровидения, который действующие законы и кодексы (Налоговый и Бюджетный) не позволяют использовать.

Только это не вся проблема с бюджетом.

Власть (руками Минфина) вписала бюджет Евровидения в бюджет НКТУ на 2017 год.

То есть, от 1,2 млрд. грн., предусмотренных законом на развитие Общественного вещателя в 2017 году, государство отбирает 450 млн. грн. расходов на Евровидение, 250 млн. грн. отбирает в виде платы за трансляцию, 149 млн. грн. отбирает налогами, и 46 млн. грн. коммунальными платежами забирает город. Ещё 112 млн. грн. априори идут на международную деятельность (Олимпиады, чемпионаты мира и т.д.).

В остатке — 193 млн. грн. Власть, ты серьезно?

На перестройку 32-х устаревших морально, физически и технично предприятий? С нулем на производство программ и средней зарплатой в 2300 грн. с того остатка? И после этого говорить стране и миру, что мы строим Общественное?

За прошедшие два с половиной года в НТКУ сделано немало. По крайней мере, компании объединены, фундамент Общественного заложен, программный курс намечен. Стране продемонстрировано, что: 1) как власть, так и олигархов возможно (!) не подпускать к каналу вещания на пушечный выстрел. 2) украинские телевидение и радио (массовые медиа) могут (!) не быть токсичными для людей.

Организационная перестройка и поиски баланса между коммерческой целесообразностью и общественными потребностями — будут продолжаться. Как и Общественное после Евровидения.

А я ухожу в отставку сейчас.

Возможно, хотя бы таким образом удастся привлечь внимание к проблемам с бюджетом Евровидения и бюджетом будущего Общественного.

Эта отставка — не попытка шантажа власти, а предположение, что в переходный период компанию должен возглавить человек, более компромиссный, гибкий, способный договариваться и удовлетворять зачастую противоположные запросы участников процесса.

Дел, однако, не бросаем: следующие две недели будем передавать их тому, кто будет назначен. Да, к сожалению, не избранному Наблюдательным Советом, а всё ещё назначенному государством новому руководителю.

Невероятно благодарен всем, с кем шёл плечом к плечу, с кем работал рядом и кто держал удары, кто честно делал свое дело.

Спасибо коллегам, что вопреки всему, не дают форы, а тщательно следят и относятся настолько критично, будто государственная всё ещё компания играет в равных с коммерсантами условиях.

Спасибо нашим зрителям и слушателям, которые не только ждут изменений, но и поддерживают их, не оставляя нас вниманием.

Всё будет хорошо.