На Майдане требуют свергнуть Ющенко

Около 700 сторонников КПУ собрались на Майдане Незалежности в Киеве, под стелой Независимости, для участия в акции по случаю 91-й годовщины Октябрьской революции.

Как передает корреспондент УНИАН, звучат советские патриотические песни, участники акции держат флаги КПУ и плакаты с надписями: «Нет - ухудшению жизни рабочего человека!», «Фашизм не пройдет!» и др.

Под стелой Независимости установлена сцена, главный лозунг которой «Долой Ющенко и олигархов! Трудящимся – достойную жизнь!».

На Майдане начинается концерт, ожидается прибытие людей из регионов Украины.

Напротив коммунистов, на другой стороне Крещатика расположились представители ВО «Свобода» - около 30 чел. Они держат плакаты: «Преступления коммунизма должны быть осуждены, коммунистическая идеология – запрещена!», «Памятники лениным-косиорам-петровским – на мусорник!», «Коммунизм – идеология геноцида!», «Московский большевизм уничтожил свыше двадцати с половиной миллионов украинцев».

На Майдане Незалежности дежурят сотрудники милиции.