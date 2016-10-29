Прокурор о деле Лукаш: Следствие находится на этапе завершения

Дело экс-министра юстиции Елены Лукаш относительно завладения средствами путем злоупотребления служебным положением находится на завершающем этапе. Об этом сообщил руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает «ZN,UА».

По словам Горбатюка, сейчас ГПУ ждет результатов последней экспертизы.

«Следствие находится на этапе завершения, мы ожидаем результатов последней экспертизы. После этого, по моему мнению, прокурор будет иметь основания для открытия материалов стороне защиты для ознакомления ", - рассказал он.

Кроме того, прокурор подчеркнул, что было также открыто несколько производств в отношении ситуации с неправильным информированием институтов ЕС, которые проверяли деятельность министра юстиции в то время, когда эту должность занимала Лукаш.

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"Первое - растрата средств на американскую юридическую фирму для опротестования решения Европейского суда по незаконному аресту Тимошенко. Второе - затраты средств на исследования сравнительного анализа европейского и украинского законодательства", - пояснил Горбатюк.

Напомним, в марте Европейский Союз продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, в том числе бывшего министра юстиции, еще на один год.

Служба безопасности Украины сообщила о «спецоперации» по задержанию Лукаш 5 ноября 2015 года. Впоследствии выяснилось, что она до этого постоянно находилась в Киеве и жила в доме своей матери.

6 ноября Печерский суд избрал Лукаш меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой освобождения под залог 5,1 млн грн. Залог за нее внес Вадим Новинский.

ГПУ подозревает Лукаш в завладении средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия во время ее пребывания на посту министра юстиции.

28 декабря Соломенский суд Киева отменил меру пресечения в отношении Лукаш и снял с нее процессуальные обязанности.