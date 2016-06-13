Допрос в НАБУ членов ЦИК: в ведомство пришла Усенко-Черная, далее - очередь за Охендовским и Лукаш

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины сказала журналистам заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная.

Она сообщила, что сегодня на допросе в НАБУ она была как свидетель, и этот статус после допроса не изменился.

“Состоялся допрос в статусе свидетеля по уголовному производству по факту наличия так называемой “черной бухгалтерии” Партии регионов. Я ответила на все вопросы, но не могу разглашать содержание допросов из-за тайны следствия”, - сказала Усенко-Черная.

По ее словам, вопросы были общего характера, связанные с выполнением служебных обязанностей в отношении контактов с народными депутатами.

Также Усенко-Черная сообщила, что сегодня должны быть допрошены еще председатель ЦИК Михаил Охендовский и секретарь комиссии Татьяна Лукаш.

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"Насколько мне известно, сегодня должны быть допрошены четыре члена комиссии из руководящего состава - председатель комиссии, секретарь и два заместителя председателя", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в НАБУ на допрос сегодня, 13 июня, также приходил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.