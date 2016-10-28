Луценко рассказал, когда передаст в суд дело о госизмене Януковича

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в эфире телеканала "112 Украина".

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"Я намерен передать в этом года в суд дело по государственной измене – статья 111 (Уголовного кодекса Украины), когда Янукович узурпировал власть, довел до недееспособности Вооруженные силы, СБУ, нанес ущерб информационной, экономической безопасности. Вероятно, то будет дело о злоупотреблении своей властью во время притеснений оппозиции – от арестов до политических преследований, избиений", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля 2014 года бывший президент Янукович самоустранился от выполнения своих конституционных полномочий и сбежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев протестов в Украине, которые закончились кровопролитием.

Согласно данным Генпрокуратуры, деятельность Януковича на посту президента Украины была подчинена интересам Российской Федерации в вопросах, которые касаются национальной безопасности, о чем свидетельствуют подписанные им указы, назначения на ключевые посты лиц с российским гражданством, и тому подобное.

Соответственно, деятельность Януковича квалифицируется по ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 111 (государственная измена) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Деяния Януковича рассматриваются по следующим направлениям: умышленные действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.