Ждать чего-то хорошего от нынешних политиков не приходится?

Эксперты считают, что политический рынок Украины не может удовлетворить запрос общества на новые качественные политические проекты.

Такие результаты эксперт-опроса вчера на пресс-конференции в УНИАН обнародовал председатель правления Центра социологических и политических исследований “СОЦІОВИМІР”,директор Международного института демократий Сергей ТАРАН.

“В экспертной среде существует выразительное ожидание относительно качественного обновления украинского политикума. Фактически все эксперты - 95,6% - высказались за обновление депутатского корпуса Верховной Рады. Вместе с тем, оценивая шансы попадания в новый парламент нового по персональному, организационному и идейно-программному составу и содержанию политического проекта, 60% опрошенных заявили, что такие шансы очень невысокие и скорее невысокие, чем высокие. Существует прямое несоответствие между запросами на новые политпроекты и предложениями политического рынка”, - сказал С.ТАРАН.

По его словам, большинство экспертов (44%) считают, что на роль качественно новой политической силы может претендовать Всеукраинское объединение “Свобода”, 40% - председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК и его гипотетический проект, 33,3% - Анатолий ГРИЦЕНКО и его гипотетический проект, 15,6% - Блок Черновецкого, 13,3% - Виталий КЛИЧКО и его гипотетический проект.

С.ТАРАН также сообщил, что, по мнению экспертов, лучше всего будут способствовать эффективному обновлению украинской политики изменения к закону о выборах, в частности, в части введения институционной возможности для граждан влиять на порядок расположения кандидатов в списках, а также перехода к частичной мажоритарной системе выборов и отмены депутатской неприкосновенности.

В свою очередь председатель правления Всеукраинской общественной организации “Комитет избирателей Украины” Игорь ПОПОВ считает, что политический кризис осени 2008 года привел к разочарованию значительной части избирателей в парламентских партиях. “До 40% граждан Украины на сегодня не желают голосовать за политические силы, представленные в Верховной Раде. Данная ситуация дает шанс ускорить обновление политических элит. Есть большая вероятность, что в новом парламенте будут представлены альтернативные политические программы и их носители – те политические силы, которые сейчас являются внепарламентскими. Не исключено, что в списки части из этих партий войдут действующие депутаты ВР и местных советов, однако на выборы они пойдут с новыми лозунгами и в новых командах”, - сказал он.