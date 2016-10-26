Украина настаивает на возвращении Дебальцево под свой контроль - пресс-секретарь Кучмы

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

«Мы рассматриваем весь комплекс Минских соглашений как единый пакет документов. Протокол от 5 сентября и Меморандум от 19 сентября 2014 года, а также Комплекс мер от 12 февраля 2015 года являются одинаково важными по значимости», - заявила Олифер.

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«Данная позиция Украины была зафиксирована на встрече лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине. Мы требуем от всех подписантов выполнения взятых на себя обязательств. В частности, в соответствии с линией разграничения от 19 сентября 2014 года Дебальцево должно находиться под контролем Украины, но было захвачено представителями ОРДЛО вопреки Минским договоренностям», - добавила она.