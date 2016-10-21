Минобороны ответило на отказ РФ вернуть Дебальцево под контроль Киева: в минских документах оно было украинским

Об этом в кулуарах Рады заявил министр обороны Степан Полторак, передает 112 Украина.

Читайте такжеПорошенко назвал еще один участок, на котором Украина требует разведения сил на Донбассе

"Относительно Дебальцево: это позиция РФ, что оно сюда не входит. Мы помним, что когда мы договаривались, Дебальцево было украинским. Поэтому это вопрос стоит на повестке дня. Но сначала нам нужно завершить разведение наших войск на трех участках. На двух участках мы отвели, в районе Станицы Луганской пока не развели, и там нет оснований разводить, потому что там есть проблемы. Еще буквально вчера был обстрел из миномета", - сказал он.

Министр отметил, что нужно продвигаться по пути, который обеспечит вступление в НАТО.

"Это наша стратегическая задача", - добавил он.

Ранее в Кремле заявили, что Россия не согласна с возвратом оккупированного Дебальцево под контроль Украины, работа по этому вопросу будет продолжаться на уровне министров и помощников.