Байден и Порошенко заявили о необходимости дальнейшего разведения сил на Донбассе - Белый дом

Об этом сообщает сайт Белого Дома.

Как отметили в ведомстве, Байден и Порошенко провели телефонный разговор, чтобы обсудить следующие шаги в выполнении Минских соглашений, принимая во внимание встречу "нормандской четверки", которая состоялась 19 октября в Берлине.

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В этой связи сказано, что собеседники "придали особое значение важности деэскалации (ситуации) и необходимости дальнейшего разведения сил вдоль линии соприкосновения на Донбассе".

Стороны также подчеркнули, что "международные санкции в отношении России должны оставаться в силе до тех пор, пока Минск не будет полностью выполнен".

Вместе с тем, Байден и Порошенко обсудили ряд экономических и двусторонних вопросов и согласились с необходимостью продолжения внедрения программы реформ.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября – в Петровском. На 9 октября был запланирован отвод сил вблизи Станицы Луганской, однако из-за обстрелов со стороны российско-террористических войск Вооруженные силы Украины перенесли сроки отвода сил вблизи Станицы Луганской.