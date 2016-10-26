СММ ОБСЕ вновь заявляет об ограниченном доступе к участкам разведения сил

Об этом говорится в сообщении миссии в Facebook.

«Сегодня снова ограничен доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка – ВСУ, «ЛНР», «ДНР» не смогли гарантировать безопасность СММ (возможны мины)», – говорится в сообщении.

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Наблюдатели отмечают, что могут и готовы наблюдать, но им нужен доступ. «СЦКК должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирование», – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии соприкосновения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября – в Петровском. На 9 октября был запланирован отвод сил возле Станицы Луганской, однако из-за обстрелов со стороны российско-террористических войск Вооруженные силы Украины перенесли сроки отвода сил возле Станицы Луганской.