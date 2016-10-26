В Литве призвали парламент Нидерландов не решать внутриполитические дела за счет Украины

Об этом УНИАН сообщили в посольстве Литвы в Украине.

«25 октября в Гааге глава МИД Литвы посетил Палату представителей Генеральных штатов (нижняя палата парламента) Нидерландов, где он встретился с членами комитетов по европейским и иностранным делам, чтобы обсудить возможность продолжения процесса ратификации Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза. Линкявичюс также встретился лично с представителями парламентских фракций», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Линкявичюс подчеркнул взаимную важность Соглашения об ассоциации как для стран-членов ЕС, так и Украины. По его убеждению, это соглашение испытывает единство и доверие Европейского Союза. Он напомнил, что оно было ратифицировано всеми членами ЕС, кроме Нидерландов.

«Мы слышали обоснования, которые вызывают у вас озабоченность. Некоторые из них можно объяснить и найти на них ответы одновременно как в Соглашении об ассоциации, так и в законодательстве ЕС", - заявил Линкявичюс.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что главная цель Соглашения об ассоциации заключается в укреплении связей ЕС с Украиной в сфере торговли, в помощи Украине с процессом внедрения реформ в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией, а также в создании на основе стандартов ЕС благоприятной среды для бизнеса, что укрепило бы конкурентоспособность и потенциал Украины.

Также, как утверждает литовский министр, с началом временного применения Соглашения об ассоциации с 1 января 2016 года торговля между ЕС и Украиной возросла на 11% в течение первой половины года по сравнению с этим периодом в 2015 году.

«Экспорт ЕС в Украину вырос на 18%, тогда как за этот же период экспорт Нидерландов в Украину вырос на 24%», - подчеркнул он.

Линкявичюс, несмотря на результат апрельского консультативного референдума об отказе от соглашения призвал правительство и парламент Нидерландов найти уместное решение и завершить процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, чтобы это соглашение полностью вступило в силу.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум по соглашению. Против проголосовал 61 % участников референдума, за – более 38 %. Явка составила 32,28 %.

Сейчас Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложений по поводу дальнейших действий после референдума по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

22 сентября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать соглашение в части введения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Вместе с тем он выразил определенный оптимизм, что соглашение в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на другие 27 стран-членов Европейского Союза и Украину.

19 октября Верховная Рада призвала Нидерланды и институты Евросоюза завершить процесс ратификации Соглашения об ассоциации.

21 октября Рютте заявил, что Нидерланды примут решение по вопросу ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом до 1 ноября 2016 года.

титуты Евросоюза завершить процесс ратификации Соглашения об ассоциации.

21 октября Рютте заявил, что Нидерланды примут решение по вопросу ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом до 1 ноября 2016 года.