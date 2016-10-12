Миссия ОБСЕ заявила об ограниченном доступе к участкам разведения сил на Донбассе

СММ ОБСЕ сообщила об ограниченном доступе на всех трех участках разведения сил от линии разграничения на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии за 11 октября.

В отчете отмечается, что мониторинг проводился только в некоторых частях этих участков с помощью беспилотников.

Также сообщается, что наблюдатели СММ пыталась получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, как это предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил.

«Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) при СЦКК, которые находились на месте в Станице Луганской, не предоставили миссии никакой новой информации о процессе разведения. СММ не видела на месте никаких признаков выполнения разведения сил и средств», - отмечается в отчете.

Читайте такжеУкраина жестко поставила вопрос о срыве боевиками разведения сил на Донбассе - пресс-секретарь КучмыКроме того, патруль Миссии не мог попасть до железнодорожного моста в Станице Луганской. А также отмечается, что представители Миссии, находясь в Петровском, дважды не смогли проехать на запад в направлении Богдановки из-за отсутствия гарантий безопасности.

Вдоль закрытого дорожного коридора «Золотое-Первомайск» наблюдатели осуществляли мониторинг с обеих сторон участка разведения. При этом украинской военные бели присутствуют, в отличие от российских офицеров.

«Патруль не смог проехать дальше через потенциальный дорожный коридор «Золотое-Первомайск» с одной из сторон из-за отсутствия гарантий безопасности, в частности гарантий того, что этот район был розминирован»,- сказано в отчете.

Как сообщал УНИАН, 1 октября разведение сил и средств произошло в Золотом. Позже, 7 октября, силы были отведены в Петровском.

На 9 октября было запланировано отведение сил вблизи Станицы Луганской, однако из-за обстрелов со стороны российско-террористических войск ВСУ перенесли сроки отвода войск близ Станицы Луганской.

10 октября пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что в зоне отвода войск в районе Петровского проведено разминирование местности.

11 октября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила об отсутствии гарантий безопасности в районе Петровского и Богдановки.