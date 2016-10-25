Суд отстранил мэра Бучи от должности – СМИ
Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева
Мэра города Бучи Анатолия Федорука, что под Киевом, отстранен от должности городского головы, сообщает ТСН.
Такое решение принял Печерский районный суд. Киева.
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"Печерский суд отстранил от должности Бучанского городского головы Анатолия Федорука. Цирк, устроенный работниками Бучанского совета, депутатами и застройщиками в коридоре суда, не помог чиновнику.", - также сообщается на странице Сайта общины Приирпенья в Facebook .
Напомним, 11 октября Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении председателю и секретарю Бучанского городского совета в незаконной передаче в собственность земель лесного фонда. Луценко заявил, что им инкриминировали незаконную передачу в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда первой категории, стоимостью более 100 млн грн, а секретарю совета – 1,024 га, который при отсутствии Федорука также незаконно передал земельные участки лесного фонда.
13 октября по ходатайству прокуратуры Печерским районным судом Киева председателю и секретарю Бучанского горсовета была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место жительства с 22.00 до 07.00 с применением электронного средства контроля (так называемого «браслета»).