Суд взял мэра Бучи под домашний арест

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Ольга Червакова.

"Мера пресечения в отношении мэра Бучи Федорука: домашний арест с 22-00 до 7-00, запрет покидать место жительства и ношение электронного браслета. Рассматривается ходатайство прокуратуры об отстранении от должности на период расследования", – говорится в сообщении от 13 октября.

Читайте такжеПоявились фото обыска в имении мэра Бучи

Как сообщал УНИАН, 11 октября Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении председателю и секретарю Бучанского городского совета в незаконной передаче в собственность земель лесного фонда.

По словам генпрокурора, Федоруку А.П. инкриминировали незаконную передачу в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда первой категории, стоимостью более 100 млн грн, а секретарю совета - 1,024 га, который в отсутствие Федорука также незаконно передал земельные участки лесного фонда.