Луценко заявил, что не согласен с Горбатюком относительно очного суда над Януковичем

Об этом он заявил «Громадському».

"Все экономические дела, необходимые для передачи преступной группировки Януковича в суд, отходят вместе со следователями и прокурорами. Это вынужденно. Потому Горбатюк против заочного процесса, говорит: надо ждать очный. Я на это никогда не соглашусь", – сказал генпрокурор.

При этом Луценко отметил, что в управлении Горбатюка остаются все дела Майдана и все сотрудники, которые над ними работали.

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Как сообщал УНИАН, адвокаты семей “Небесной Сотни” выступили против решения генпрокурора Юрия Луценко о создании в ГПУ Управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, поскольку, по их убеждению, объединения уголовных производств против экс-президента Виктора Януковича и его приспешников в одно приведет фактически к развалу этих дел в суде.