В ГПУ заявили, что расследование "Большого дела Януковича" под угрозой

Об этом он сказал в комментарии Украинской правде, комментируя сообщение ГПУ.

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"Разрушение целостного департамента, который работает над расследованием преступлений Майдана – это прямой вред для этих производств", – сказал он.

Горбатюк добавил, что пока окончательно не решено, какие именно дела оставят его департаменту, а какие передадут созданному.

Отвечая на вопрос о причинах такого решения руководства ГПУ, он заявил, что причин несколько. Одной из них Горбатюк назвал свое несогласие с существующей процедурой заочного судопроизводства, которая, по его словам, может разрешить представителям бывшей власти избежать наказаний.

"Нынешний закон о специальном судопроизводстве не соответствует Конституции и европейским конвенциям. Он содержит правовые моменты, которые могут привести к разрушению производств и избежания ответственности лицами, которые будут осуждены на основании этого закона", – считает прокурор.

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По его словам, Верховная Рада должна исправить ошибки в этом законе - он еще в августе написал докладную записку генпрокурору, однако до сих пор не получил на нее ответа.

Отвечая на вопрос о том, продолжит ли он после этой реорганизации работать над делами, которые останутся в его департаменте, Горбатюк сказал, что, скорее всего, продолжит.

Комментируя выговор, объявленный ему Луценко, Горбатюк заявил, что он был необоснованным, а заявленные в ней основания не соответствуют действительности. В частности, он назвал ложью обвинения в его адрес о том, что ни одно дело не было направлено в суд – по его словам, несколько дел уже находятся в суде.

Также он утверждает, что выговор был вынесен с грубым нарушением закона.

"Конфликт исключительно в моем нежелании выполнять незаконные указания", – уверен прокурор.

Как сообщал УНИАН, в ГПУ создали управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

В частности, новое Управление призвано активизировать и завершить следствие и передать в суд «большое уголовное дело» в отношении Януковича и его ближайшего окружения.

Согласно сообщению, Горбатюк и в дальнейшем остается руководителем департамента специальных расследований, в состав которого входят 56 сотрудников.

За этим департаментом остается расследование и передача в суд дел в отношении Майдана.