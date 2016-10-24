В ГПУ создали спецуправление для завершения "большого уголовного дела" против Януковича и Ко

В ГПУ создали Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, новое Управление призвано активизировать и завершить следствие и передать в суд «большое уголовное дело» в отношении экс-президента Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

В соответствии с сообщением, Сергей Горбатюк остается руководителем Департамента специальных расследований, в состав которого входят 56 сотрудников. За этим Департаментом остается расследование и передача в суд дел, касающихся Майдана.

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Отмечается, что Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, создано в рамках реорганизации Департамента специальных расследований ГПУ с целью усовершенствования организации работы Генеральной прокуратуры. В состав этого управления вошло 63 сотрудники.

Как напомнили в ведомстве, «большое дело» в отношении Януковича состоит из многих эпизодов, в частности – узурпация власти, развал экономики, ослабление обороноспособности страны и информационной безопасности, завладения государственным имуществом – резиденцией «Межигорье».

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко объявил начальнику департамента спецрасследование ГПУ Сергей Горбатюку выговор за ненадлежащую организацию расследования уголовных производств в отношении бывших высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича, фигурантов списка санкций Европейского Союза. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Горбатюк получил выговор за ненадлежащую организацию расследования уголовных производств список санкций бывших высокопоставленных чиновников времен Януковича. Соответствующая проверка проводилась под моим руководством, поскольку я выполнял обязанности Столярчука, который занимается главным следственным управлением », - заявил он.