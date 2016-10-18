Порошенко встретится с руководством ЕС в Брюсселе 20 октября

Как сообщила пресс-служба президента, запланированы встречи Порошенко с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, президентом Европейского парламента Мартином Шульцем.

Лидеры Украины и институтов ЕС обсудят развитие ситуации на Донбассе и в Крыму, состояние выполнения Минских договоренностей и перспективы санкционного режима в отношении России в ответ на ее агрессию против Украины.

Участники встречи также обсудят прогресс во внедрении реформ и пути усиления поддержки со стороны ЕС, а также скоординируют дальнейшие шаги по ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС и введению безвизового режима для граждан Украины.

Также в повестке дня двусторонние встречи президента Украины с лидерами отдельных стран-членов ЕС накануне саммита Евросоюза 20-21 октября в Брюсселе.

Кроме того, 20 октября в Брюсселе Порошенко встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По итогам встречи запланировано заявление Порошенко и Столтенберга для представителей СМИ.

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Как сообщал УНИАН, намеченные на 19 октября встречи Порошенко с руководством ЕС были отменены из-за проведения переговоров в «нормандском формате» 19 октября в Берлине.

Порошенко сегодня, 18 октября, пребывая с визитом в Норвегии, провел телефонный разговор в трехстороннем формате с участием президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель. Стороны договорились провести 19 октября в Берлине встречу глав государств в «нормандском формате».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие Путина в переговорах в «нормандском формате» в Берлине для того, чтобы «сверить часы». Но, по словам Пескова, говорить о конкретных договоренностях рано.