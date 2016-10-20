Путин подтвердил готовность расширить миссию ОБСЕ на Донбассе

Об это говорится в переданном УНИАН заявлении для прессы, которое сделал президент РФ по итогам переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

По его словам все участники встречи в «нормандском формате» подтвердили, что в основе урегулирования на Донбассе должны лежать Минские соглашения, и все подтвердили свою приверженность этим договорённостям.

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«Мы много внимания уделили вопросам безопасности и договорились по целому ряду позиций о том, что должно быть сделано в ближайшее время в смысле дальнейшего решения вопросов, связанных с разведением конфликтующих сторон. Договорились, что мы продолжим выбор тех точек и тех мест на территории, где можно будет продолжить эту работу. В двух местах этот отвод уже состоялся. Подтвердили, что мы готовы расширить миссию ОБСЕ в зоне отвода и в пунктах хранения тяжёлой техники», - заявил он.

Также, по словам Путина, в ходе встречи было подтверждено продолжение совместной работы на политическом треке урегулирования. «В том числе в плане окончательных договорённостей о порядке имплементации и введения в действие договора об особом статусе в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, в Луганской народной республике и Донецкой народной республике», - считает президент РФ.

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«Ну и определились с некоторыми – к сожалению, только с некоторыми – вопросами гуманитарного характера. К сожалению, здесь многого добиться не удалось, но выразили готовность решать вопросы гуманитарного характера. Здесь, пожалуй, продвижение самое минимальное, поскольку связано это было бы, прежде всего, с организацией выплат социальных, пособий. Но, к сожалению, здесь прогресса пока нет никакого», - резюмировал Путин.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Берлине завершились переговоры в "нормандском формате" на уровне глав государств с целью разрешения ситуации на Востоке Украины.

В частности, президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине сообщил, что Россия поддержала необходимость введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.