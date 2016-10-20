Проект "Дорожной карты" по выполнению Минских соглашений должны утвердить главы МИД "нормандской четверки" до конца ноября – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран "нормандской четверки" сегодня в Берлине.

"Мы должны разработать и утвердить "дорожную карту". Украинское предложение было сначала поддержано нашими немецкими и французскими партнерами, и на сегодняшний день немецкие и французские предложения по основе "дорожной карты" были утверждены "нормандской форматом", - заявил он.

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Также Петр Порошенко отметил, что основа проекта "дорожной карты" выполнения Минских соглашений должна быть утверждена главами МИД "нормандской четверки" до конца ноября.

"Было поручено, чтобы до конца ноября министры иностранных дел на свои встречи утвердили основу проекта "дорожной карты", - заявил он.

"Мы дали основные направления, которые эта "дорожная карта" должна содержать. Первое и главное - "дорожная карта" является документом по имплементации всех Минских соглашений, имеется в виду и соглашение от 5 сентября, и меморандум от 19 сентября, включая границу, которая является составной частью этого документа и утверждена постановлением ВР - это линия соприкосновения, и документ от 12 февраля 2015 года как Комплекс мероприятий (по выполнению Минских соглашений)", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, переговоры в "нормандском формате" на уровне глав государств с целью разрешения ситуации на Востоке Украины завершились. Переговоры продолжались более 4 часов. Во время переговоров был объявлен незапланированный перерыв.