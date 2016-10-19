Миссия ОБСЕ уточнила, что непубличность некоторых документов Минских соглашений не мешает наблюдателям на Донбассе

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ в социальной сети Facebook.

Наблюдатели напомнили, что миссия осуществляет мониторинг на востоке Украины в соответствии с мандатом миссии, утвержденным решением Постоянного совета ОБСЕ в Вене. «Миссия, среди прочего, постоянно следит за выполнением и соблюдением многочисленных технических положений Минских договоренностей», – сказали в миссии.

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«Режим непубличности некоторых документов не препятствует СММ документально фиксировать соблюдение достигнутых договоренностей», – заявили в СММ.

«То, что действительно препятствует усилиям СММ по поддержке процесса реализации Минских договоренностей, так это тот факт, что стороны не обеспечивают неограниченного и беспрепятственного доступа миссии во все районы», – добавили в миссии.

Также в миссии напомнили, что с положениями Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года, Комплексом мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, Рамочным решением о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года можно ознакомиться на сайте ОБСЕ.

По сообщениям СМИ, сегодня в Брюсселе первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что все документы, согласованные в Минске, являются секретными публичными. В частности он сказал, что некоторые из Минских договоренностей являются секретными и никто не знает, о чем стороны договорились.