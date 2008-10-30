Яценюк предлагает не пороть горячку

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предлагает рассмотреть во втором чтении законопроект «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» завтра на утреннем заседании ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента спикер сообщил, что пока у ВР нет окончательно согласованного и готового к рассмотрению во втором чтении варианта антикризисного законопроекта.

А.ЯЦЕНЮК предложил рассмотреть его завтра, «чтобы были учтены все предложения, чтобы мы сейчас не пороли горячку и не принимали законопроект, который не получит необходимого количества голосов».

Председатель ВР также извинился перед народными депутатами за то, что вечернее заседание было открыто с опозданием.