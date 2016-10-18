Обама: санкции против России должны сохраняться до выполнения "Минска-2"

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Маттео Ренци в Вашингтоне (трансляция пресс-конференции велась на сайте Белого дома).

"Мы обсудили наше совместное беспокойство ситуацией в Украине и важность сохранения санкций, в том числе санкций ЕС, действующих до тех пор, пока Россия и Украина не выполнят обязательства в соответствии с Минскими соглашениями", - подчеркнул Обама.

"Мы дипломатически настроены работать с «нормандской группой» для того, чтобы достичь этой цели", - добавил президент США.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня, 18 октября, находясь с визитом в Норвегии, провел телефонный разговор в трехстороннем формате с участием президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель. Стороны договорились провести 19 октября в Берлине встреча глав государств в «нормандском формате».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие Путина в переговорах в «нормандском формате» в Берлине для того, чтобы «сверить часы». Но, по словам Пескова, говорить о конкретных договоренностях рано.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания рассматривают новые санкции против режима Асада и России за зверства в Алеппо.