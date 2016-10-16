США и Великобритания рассматривают новые санкции против режима Асада и России за зверства в Алеппо

Об этом сообщило агентство АР.

После встречи по поводу урегулирования сирийского конфликта представителей 10 стран в Лондоне госсекретарь США Джон Керри заявил, что преступления против человечности совершаются в охваченной войной стране ежедневно.

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Керри и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выразили надежду на дипломатическое урегулирование этого вопроса с РФ и рядом других стран, которое Керри начал в субботу.

Однако чиновники сообщили, что планируют усилить давление на Россию и Сирию, чтобы они прекратили жестокие бомбардировки Алеппо. Они отметили, что санкции могут быть введены против режима Асада и его союзников.

Джонсон также заявил о необходимости активизировать расследование "военных преступлений".

Как известно, на прошлой неделе Россия заблокировала принятие в Совете безопасности ООН резолюции, которая предусматривала прекращение воздушных ударов и полетов военной авиации над сирийским городом Алеппо. Официальная Москва аргументировала это тем, что проект резолюции является «политизированным и имеет односторонний характер».