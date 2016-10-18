Порошенко поделился ожиданиями от встречи с Путиным, Олландом и Меркель

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Норвегия Эрной Сульберг сегодня в Осло.

«Если Россия будет готова не только подписать («дорожную карту» выполнения Минских соглашений – УНИАН), но и выполнить и имплементировать ее, это будет очень позитивно. Я очень оптимистично настроен относительно будущего Украины, но, к сожалению, я не настолько оптимистичен относительно предстоящей встречи ( «нормандском формате»), но я был бы очень рад удивиться», - заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко, находясь с официальным визитом в Норвегии, провел телефонный разговор в трехстороннем формате с участием президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель, во время которого была достигнута договоренность о проведении 19 октября в Берлине встречи глав государств в «нормандском формате».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие Путина в переговорах в «нормандском формате» в Берлине для того, чтобы «сверить часы». Но, по словам Пескова, говорить о конкретных договоренностях рано.