Меркель не ожидает чудес от встречи лидеров "нормандской четверки" в Берлине - СМИ

Как сообщает Deutsche Welle, по словам канцлера, это касается как ситуации в Украине, так и ситуации в сирийском Алеппо.

Как сообщает Deutsche Welle, по словам канцлера, это касается как ситуации в Украине, так и ситуации в сирийском Алеппо.

Из-за того, что ситуация в Сирии стала "еще более катастрофической", Меркель рассматривает все варианты, включая санкции. "Однако приоритет сейчас имеет то, что мы сначала должны посмотреть на то, как облегчить страдания людей", - заявила Меркель.

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Также отмечается, что, хотя главной темой встречи будет ситуация в Украине и вопрос подписания "дорожной карты" реализации Минских договоренностей, сирийский вопрос в свете большого количества гражданских жертв от бомбардировок российскими и сирийскими военно-воздушными силами, будет обсужден на полях встречи.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что не испытывает особого оптимизма по поводу завтрашней встречи в «нормандском формате».