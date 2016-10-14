Путин не планирует дальнейшие захваты новых территорий в Украине - Геращенко

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1 заявил народный депутат Украины и советник главы МВД Антон Геращенко, передает ТСН.

"У нас есть разведывательная информация, которая подтверждает, что на сегодняшний момент у Владимира Путина нет плана дальнейшего силового захвата территории Украины. Ему этого делать не нужно, потому что захват дополнительной территории несет затраты на ее оборону, содержание и так далее", - сказал он.

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По мнению депутата, у Путина другая тактика по дестабилизации ситуации в Украине.

"Украину разваливают изнутри через финансирование разного рода информационных вбросов, через создание атмосферы истерии, через создание неверия в то, что Украина может стать полноценным государством, членом ЕС", - сказал Геращенко.