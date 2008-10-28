Спецподразделение «Грифон» и судья не могут справиться с нардепом от БЮТ

Председательствующий на заседании в Апелляционном административном суде Киева по делу об указе о роспуске парламента судья Михаил МЕЖЕВИЧ требует от представителя БЮТ, народного депутата Владимира ПИЛИПЕНКО покинуть зал судебного заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее требование судья предъявил из-за невыполнения представителем БЮТ его требований и нарушения порядка.

В свою очередь В.ПИЛИПЕНКО, отметив, что он является народным депутатом, отказался по требованию председательствующего судьи, судебного распорядителя, а также представителей спецподразделения «Грифон» покинуть зал судебного заседания.

Сейчас суд вышел в совещательную комнату для принятия решения по результатам сегодняшнего рассмотрения дела.

Как сообщал УНИАН, представитель БЮТ в суде Марина ГАЙДАЙ выступила сегодня в суде с ходатайством об отводе данного состава коллегии Апелляционного админсуда, что было судом не удовлетворено. При этом председательствующий судья отметил, что позицию представителей БЮТ на судебном заседании по некоторым вопросам можно расценивать как «злоупотребление правами участника судебного процесса”.