Кабмин спровоцирует подорожание ЖКХ, а отвечать будет местная власть?

Правительство в законопроекте №3309 «О минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины» пытается переложить ответственность за повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на местные власти.

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и регионального развития Александр ПОПОВ.

«Правительство хочет уже в течение бюджетного года менять правила игры. Например, на начало года цена на электроэнергию на газ одна, в первом квартале или в середине принимается другое решение, корректировать бюджет невозможно. Пусть местные власти реагируют на это, и в связи с повышением (стоимости энергоносителей - УНИАН) поднимают цены на жилищно-коммунальные услуги», - сказал он.

По мнению эксперта, «правительство практически хочет уйти от ответственности за такую непрогнозируемую и несистемную политику и свернуть все проблемы, приняв такое решение, на органы местного самоуправления».

А.ПОПОВ также отметил, что на сегодня местные власти и так имеют право регулировать тарифы. «Но, повышая тариф, они рассчитывают на получение дотаций, субвенций, субсидий, на то, чтобы платить за коммунальные услуги хотя бы в бюджетной сфере. На практике этого нет», - подчеркнул он.

Эксперт считает, что изменения, предусмотренные законопроектом, «практически ничего не решают, никак не улучшают ситуации», поскольку бюджет не будет выделять дотации.

«При повышении цен сразу же возникнет дефицит денег на оплату коммунальных услуг в больницах, детских садах, школах. А бюджет корректироваться не будет. Мы загоняем эту проблему в угол», - подытожил он.

Законопроект №3309 «О минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины», внесенный в Верховную Раду Кабмином 22 октября 2008 года, предполагает внесение дополнений в ст. 31 закона “О жилищно-коммунальных услугах” и в ст. 9 закона “О ценах и ценообразованиях”.

Изменение в закон “О жилищно-коммунальных услугах” предусматривает такое дополнение: «Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов обязаны утверждать цены/тарифы на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые предоставляются предприятиями независимо от формы их собственности, в размере экономически обоснованных расходов на их производство, при изменении цен на энергоносители, уровня минимальной заработной платы и налогового законодательства, которое влияет на такие тарифы».

При этом предлагается дополнить закон «О ценах и ценообразованиях» таким абзацем: «Цены/тарифы на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые предоставляются предприятиями независимо от формы их собственности, устанавливаются в соответствии с Законами Украины «О жилищно-коммунальных услугах» и «О местном самоуправлении в Украине»