Ющенко делает все для освобождения моряков с «Фаины» - Секретариат

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК заявляет, что в настоящее время все моряки захваченного пиратами судна “Фаина” чувствует себя удовлетворительно.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«На данный момент мы можем подтвердить, что моряки чувствуют себя удовлетворительно, все здоровы. Что касается обеспечения экипажа продовольствием, то заверяю – мы используем все возможные дипломатические каналы для решения этого вопроса», – заявил А.ГОНЧАРУК по итогам межведомственного совещания в Секретариате Президента.

Также он обратил внимание, что ситуация с освобождением экипажа «Фаины» требует взвешенности позиции СМИ.

“Если мы действительно переживаем за судьбу моряков, так давайте воздерживаться от поспешных оценок. Идет напряженная работа, и Президент делает все возможное для освобождения наших ребят”, – отметил А.ГОНЧАРУК.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого – 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатомета, зенитных установок и боеприпасов, которые Украина продала Кении.

Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузки оружия на берег.

Пираты, по разным данным, требуют от 8 до 20 млн. долларов выкупа за моряков.