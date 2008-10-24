ВР проголосовала лишь один вопрос и разошлась

Верховная Рада на следующей неделе будет работать в пленарном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, за внесение изменений в календарный план работы ВР проголосовали 368 народных депутатов из 434, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечал председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК, следующую неделю депутаты должны были работать в округах и комитетах.

В то же время, по его словам, парламент должен работать на следующей неделе в пленарном режиме, чтобы принять пакет антикризисных законопроектов. Он отметил, что результативное голосование позволит Украине преодолеть негативные последствия финансового кризиса, а безрезультатное голосование приведет к срыву любых переговоров с международными институтами.

Сегодняшнее заседание ВР закрыто. Следующее начнется 28 октября в 10.00.