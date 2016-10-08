СМИ узнали о последствиях в случае отказа Нидерландов от ратификации ассоциации Украина-ЕС

Об этом пишет Татьяна Силина в статье "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в свежем номере ZN.UA.

Автор отмечает, что вероятность того, что правительство все же внесет в парламент предложение об отказе Нидерландов ратифицировать соглашение об ассоциации Украина-ЕС, достаточно велика.

Принятие голландским парламентом данного предложения означает, что соглашение работать не будет. Более того, прекратит свое действие и т.н. временное применение СА, введенное на период ратификации, т.е. пока все 28 стран не примут решение по ратификации документа.

Таким образом, в случае негативного решения Нидерландов последними высказывающих свою волю, зона свободной торговли Украина-ЕС прекратит существование, также завершится реализация и секторальной части соглашения.

По информации источников ZN.ua в украинском правительстве, у Нидерландов есть три основные "обеспокоенности" по украинскому вопросу. Во-первых, голландцы, как показали итоги референдума, и как сигнализирует сегодня Гаага, переживают, что Соглашение может стать первой ступенькой на пути Украины к членству в ЕС.

Как отмечает автор, эти переживания надуманные, поскольку главным разочарованием украинцев в соглашении было как раз отсутствие европейской перспективы в преамбуле документа. Во-вторых, голландцев беспокоит сотрудничество ЕС с Украиной в оборонной сфере. По мнению Гааги, вопросы безопасности – это прерогатива НАТО, а не ЕС.

Автор считает и эту "обеспокоенность" надуманной, поскольку "оборонная" часть Соглашения – весьма слабенькая и ни к чему серьезному ЕС не обязывает.

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"А насколько Евросоюз "готов" помогать Украине в оборонной сфере, демонстрирует российско-украинский конфликт и неготовность ЕС развернуть не только военную, но даже гражданскую миссию на Востоке Украины", - добавляет Силина.

В-третьих, жителей Нидерландов тревожит, что благодаря соглашению Украина может получить прямой доступ к финансам ЕС. Но опять же, поскольку Украина не является кандидатом на вступление в ЕС и соглашение никоим образом ей это статус не гарантирует, то и доступ к фондам ЕС наша страна автоматически получить не может, пишет автор.

Скромные суммы, выделяемые ЕС Украине, не идут ни в какое сравнение ни с объемами финансирования стран-кандидатов, ни с помощью, предоставляемой ЕС, например, Греции. Кроме того, граждане Нидерландов убеждены, что соглашение даст возможность украинцам свободно перемещаться по Европе (и, главное, по Голландии) с целью трудоустройства, также беспокоят жителей Нидерландов и хорошо известные европейцам украинские проблемы с верховенством права и коррупцией.

Силина напоминает, что соглашение об ассоциации не имеет никакого отношения к готовящемуся безвизовому режиму (это совершенно другой переговорный процесс), а безвизовый режим, в свою очередь, не дает права на трудоустройство и будет введен лишь для краткосрочных поездок украинских граждан в Европу в туристических, деловых, семейных и прочих целях.

Ранее нидерландский премьер Марк Рютте заявил, что Нидерланды, вероятнее всего, не будут ратифицировать соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. В соответствии с нормами ЕС, для заключения соглашения об ассоциации с третьей страной, его должны ратифицировать правительства всех стран-участниц союза.